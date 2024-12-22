Партия АдГ требует провести заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге

Правая партия «Альтернатива для Германии» требует провести срочное заседание бундестага из-за теракта в Магдебурге, а также поступившей информацией о том, что органы безопасности ФРГ проигнорировали поступавшие от Саудовской Аравии предупреждения в отношении злоумышленника.

Ранее издание Spiegel сообщало, что Саудовская Аравия трижды извещала органы безопасности Германии о том, что проживающей на ее территории беженец может представлять угрозу. Однако немецкие правоохранители не увидели никакой конкретной опасности и сочли запрос на арест от Эр-Рияда политически мотивированным решением.

Провальная политика властей сделала возможным ужас в Магдебурге, написала на своей странице в соцсети кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель.

«В то время как политики используют силовой аппарат для нападения на оппозицию и критиков правительства, им не хватает ресурсов и здравого смысла для отражения реальных угроз», - отметила она.

Вот почему АдГ требует провести специальное заседание бундестага.

Кроме того, по данным издания Bild, в понедельник в Магдебурге АдГ планирует провести демонстрацию, участие в которой примет и Вайдель.

Ранее сообщалось о том, что мужчина, подозреваемый в наезде на людей в Магдебурге, был признан беженцем.