Мужчина, подозреваемый в наезде на людей в Магдебурге, был признан беженцем

Подозреваемым в наезде на людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге был признан беженцем в Германии еще в 2016 году, сообщило издание Süddeutsche Zeitung.

В пятницу вечером неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей на ярмарке. Инцидент прокомментировал премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, который сообщил о двух погибших в результате теракта. Среди жертв есть ребенок.

Как позже сообщила газета Bild, число пострадавших варьируется в диапазоне от 60 до 80 человек. Предположительным исполнителем теракта является 50-летний выходец из Саудовской Аравии.

Сообщалось, что мужчина работает в ФРГ специалистом в сфере психиатрии и психотерапии. По данным газеты, он живет в Германии с 2006 года и имеет вид на жительство.

В СМИ распространилось видео с наездом на людей. На кадрах видно, как легковой автомобиль на большой скорости «влетает» в толпу граждан, не тормозя ни на секунду.

Произошедший теракт — не первый инцидент подобного характера в Германии. В августе 2024 года в Золингене 26-летний сириец напал с ножом на посетителей городского праздника и сдался полиции.

В феврале 2020 года в Ханау произошло Массовое убийство. 43-летний немец, разделявшим крайне правые, неонацистские взгляды, совершил убийство в двух кальянных на почве национальной и религиозной ненависти.

Ранее американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «некомпетентным дураком» после теракта в Магдебурге.