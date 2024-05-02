Пасечник сравнил теракт в «Крокусе» с трагедией в Доме профсоюзов в Одессе

В мессенджере глава региона заявил, что организаторы теракта в Подмосковье и пожара в Одессе в 2014-м году придерживались одного и того же подхода.

«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник.

Он отметил, что пожар в Одессе является подтверждением того, что денацификация Украины необходима. По его мнению, украинские власти в качестве своего инструмента начали использовать экстремистов и террористов, которых финансируют спецслужбы. Пасечник напомнил, что с 2014-го года Киев ничего не сделал для того, чтобы найти и доказать виновных в трагедии.

Пожар в одесском Доме профсоюзом произошел 2 мая 2014-го года. Жертвами трагедии стали 48 человек. Сторонники «евромайдана», а также футбольные ультранастроенные фанаты, устроили поджог здания, где в ходе уличных столкновений оказались активисты «антимайдана».

Ранее бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук назвал имена организаторов поджога в Доме профсоюзов в Одессе.