Пашинян: Армения не на намерена становиться членом НАТО

Для Армении вопрос о возможном членстве в НАТО не стоит от слова совсем, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

В интервью изданию The Telegraph, армянский премьер подчеркнул, что указанная тема властями страны даже не обсуждается. Максимум, что может быть это отношения с Альянсом на партнерской основе. И они уже имеют место быть.

В частности, как напомнил Пашинян, у Армении ранее была программа индивидуального партнерства с НАТО. Однако она категорически не предусматривает членства в Северо-атлантическом военном блоке.

«Мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с альянсом есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового», — рассказал Пашинян.

Ранее Пашинян отказался принимать решение по аресту Владимира Путина по запросу Международного уголовного суда в случае визита президента России в Ереван.