Пашинян отказался принимать решение по аресту Путина в случае визита в Ереван

Ордер Международного уголовного суда (МУС) в отношении российского президента не дает покоя Западу. Добрались с вопросами об этом и до премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его ответ на вопрос о «возможном аресте» Владимира Путина привела газета The Telegraph.

МУС выдала орден на арест Владимира Путина в марте 2023 года, хотя с правовой точки зрения он не распространяется на Россию. Громкие обсуждения ситуации уже прекратились, хотя недавно на неудобный вопрос об этом пришлось отвечать армянскому премьеру. Никол Пашинян ответил, собираются ли в Армении проводить арест президента РФ, если он приедет в Ереван.

«После 2018 года в Армении начались реформы судебной системы и в этой сфере зафиксировали большой прогресс. В нашей стране не премьер решает кого арестовать, а кого нет», — сказал Пашинян

Ранее Никол Пашинян также ответил, что Армения не собирается вступать в НАТО и не отворачивается от России в вопросах обороны. Как и прежде республика остается в составе ОДКБ.

Недавно также стало известно, что Пашиняна ждут на десятом саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).