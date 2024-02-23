Пашинян: Азербайджан готовит нападение на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что из Баку следуют довольно тревожные сигналы, которые Ереван расценивает не иначе, как готовящееся Азербайджаном нападение на соседнюю страну.

Со слов главы правительства, Баку считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном», что является провокацией. А президент Азербайджана Ильхам Алиев не стремится к основанному на взаимном признании территориальной целостности мирному договору, а планирует захват армянских территорий, подчеркнул в беседе с телеканалом France 24 Пашинян.

«Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном» и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент», — отметил он.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожено на неопределенный срок.