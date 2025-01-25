Пашинян: Баку использует психотропные препараты против находящихся под судом армян

В отношении граждан Армении, которые находятся под судом в Азербайджане, в том числе экс-лидеров непризнанного Нагорного Карабаха, применяются психотропные препараты, заявил в интервью общественному телевидению Армении премьер Армении Никол Пашинян.

По его словам, это делается для того, чтобы добиться от подсудимых показаний с целью эскалации в регионе и их использования против Армении.

Так Пашинян ответил на обвинения в том, что армянские власти ничего не делают для освобождения своих граждан, которые находятся под судом в Баку.

Он предполагает, что этот судебный процесс будет использован против Армении.

«Возможно, используя психотропные средства, добьются от этих людей таких показания, которые будут использованы против Армении», — сказал Пашинян.

Он отметил, что власти Армении работают над решение этой проблемы, но напомнил, что даже у сверхдержав есть граждане в таком же положении, и эти сверхдержавы годами не могут вернуть своих граждан.

Ранее сообщалось о том, что Пашинян с Путиным обсудили двустороннее сотрудничество по телефону.