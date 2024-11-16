Пашинян и Трамп обсудили будущее отношений Армении и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвонился с победителем выборов в США от Республиканской партии Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося на днях, Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах. Также премьер-министр подробно рассказал республиканцу о текущем состоянии и перспективах развития отношений между Арменией и США, подчеркнув значимость партнерства для обеих стран.

По информации пресс-службы, телефонный разговор также затронул важные вопросы региональной повестки, в том числе возможные пути сотрудничества в новых геополитических реалиях. Пашинян выразил надежду на укрепление связей и совместные усилия для решения назревших проблем.

Ранее с Трампом пообщался канцлер Германии Олаф Шольц. В ходе этой беседы стороны обсудили геополитические вызовы, стоящие перед Европой, и возможность углубления двусторонних отношений между США и Германией. Главы государств пришли к согласию о необходимости совместной работы для восстановления мира в Европе и обеспечения стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что выходец из РФ Борис Эпштейн может стать спецпредставителем Дональда Трампа по конфликту на Украине.