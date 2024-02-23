В Кремле отреагировали на заявление Пашиняна о «заморозке» членства в ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства в ОДКБ.

В интервью телеканалу France24 Пашинян заявил, что Ереван заморозил свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

По словам Пескова, Москва намерена инициировать контакт с Ереваном, чтобы выяснить дальнейшие шаги республики в отношении ОДКБ. Пескова цитирует «Российская газета».

«Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъясняет нам все», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Армения официально не предпринимала никаких шагов относительно приостановки членства в ОДКБ.

ОДКБ представляет собой региональную международную организацию в области коллективной безопасности, в которой участвуют страны СНГ (Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Киргизия и Казахстан).

Целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам.

Ранее заявление Пашиняна прокомментировал глава комитета Леонид Калашников, который отметил, что такой тезис можно расценивать как «успокоение нервов некоторых политиков».

Также слова премьер-министра Армении прокомментировали в секретариате ОДКБ. Там отметили, что официального заявления от Еревана в адрес организации не поступало.