Пашинян удивил эмоциональным поведением в парламенте

В сети появилось видео, запечатлевшее необычное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его речи в парламенте. Кадры, демонстрирующие заметную дрожь главы правительства, опубликовал телеграм-канал «Minval».

На видеозаписи Пашинян, стоя за трибуной и активно жестикулируя, эмоционально парирует критику оппозиции.

«Представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — заявляет с трибуны премьер, размахивая руками.

Согласно сообщениям, причиной такого состояния Пашиняна стали высказанные оппозиционными депутатами недовольства по поводу бюджетной стратегии правительства.

В ходе того же выступления премьер-министр Армении выразил свою готовность к заключению мирного соглашения с Азербайджаном. Кроме того, он высказался за роспуск Минской группы, созданной для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку во время первой Карабахской войны.

Ранее сообщалось, что президент Армении Хачатурян подписал закон о начале вступления в ЕС.