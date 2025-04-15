Пашинян удивил эмоциональным поведением в парламенте
Премьера Пашиняна бросило в дрожь во время речи в парламенте
Фото: [flickr.com]
В сети появилось видео, запечатлевшее необычное поведение премьер-министра Армении Никола Пашиняна во время его речи в парламенте. Кадры, демонстрирующие заметную дрожь главы правительства, опубликовал телеграм-канал «Minval».
На видеозаписи Пашинян, стоя за трибуной и активно жестикулируя, эмоционально парирует критику оппозиции.
«Представитель оппозиции берет голос в порядке очереди и говорит: люди, они заполняют бюджет. А куда их деть? В наши карманы? С ума сойти!» — заявляет с трибуны премьер, размахивая руками.
Согласно сообщениям, причиной такого состояния Пашиняна стали высказанные оппозиционными депутатами недовольства по поводу бюджетной стратегии правительства.
В ходе того же выступления премьер-министр Армении выразил свою готовность к заключению мирного соглашения с Азербайджаном. Кроме того, он высказался за роспуск Минской группы, созданной для урегулирования конфликта между Ереваном и Баку во время первой Карабахской войны.
Ранее сообщалось, что президент Армении Хачатурян подписал закон о начале вступления в ЕС.