Пашинян потребовал не называть «армянский коньяк» коньяком

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что национальным алкогольным напитком страны является не коньяк, а бренди. Об этом он напомнил в четверг, 31 октября, на заседании правительства республики, передает РБК.

Как отметил Пашинян, теперь армянский коньяк будет именоваться армянским бренди, так как название «коньяк» является защищенным географическим наименованием, присвоенным французскому продукту.

В 2017 году Армения заключила с Евросоюзом соглашение о всестороннем и углубленном сотрудничестве. Согласно этому документу, производители из Армении получили возможность в течение 25 лет экспортировать свои товары под брендом «армянский коньяк». После этого использование данного наименования должно было быть прекращено.

В 2021 году власти Армении согласилась отказаться от использования названия «коньяк» для своего традиционного напитка в обмен на финансовую помощь Европейского Союза (ЕС).

История армянского коньяка богата и насчитывает более ста лет. Производство этого напитка было налажено в 1887 году с использованием французских технологий. В 1920 году в Ереване открылся Коньячно-винный трест, который стал обладателем монополии на производство коньяка в стране. На данный момент одной из самых известных марок является коньяк «Арарат».

В Армении армянский бренди должен иметь крепость от 40 до 57% и изготовляться исключительно из армянских коньячных спиртов, а также проходить обязательную трехлетнюю выдержку.

Напиток должен быть прозрачным, без осадка и иметь оттенки от светло- до темно-коричневого или золотистого цвета. Также важно, чтобы в его состав входили автохтонные сорта винограда — допускается использование других сортов, но не более 5% от общего объема.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану подписать договор о мире.