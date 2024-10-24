Премьер Армении предложил Азербайджану подписать договор о мире

Армения и Азербайджан достигли согласия по всем ключевым моментам, необходимым для создания основы мира. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании формата «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани, передает ТАСС.

По его заявлению, на данный момент согласованный текст проекта договора охватывает и решает все важные вопросы, которые нужны для формирования надежной основы миротворческих усилий и нормализации двусторонних отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава армянского правительства добавил, что документ был согласован «по меньшей мере на 80-90 процентов».

Полностью уточнены формулировки по взаимному признанию территориальной целостности, отсутствию взаимных территориальных претензий, обязательствам не выдвигать такие претензии в будущем, соблюдению принципа ненасилия.

А также взаимному невмешательству во внутренние дела, установлению дипломатических связей и созданию двусторонних механизмов для выполнения обязательств, предусмотренных мирным соглашением сторонами.

8 октября лидеры России и Азербайджана встретились в Кремле для обсуждения ключевых вопросов. В тот же день Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном.

Армения рассмотрела условия и включила их в мирный договор со своей стороны. В первую очередь это вопрос об обоюдном признании территориальной целостности стран.