Пашинян провел переговоры с вице-президентом США Вэнсом в Вашингтоне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джеймс Вэнс обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Южном Кавказе во время встречи в Белом доме, сообщил пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.

С 3 по 7 февраля Пашинян находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где он принимает участие в Пятом международном саммите по религиозной свободе и Национальном молитвенном завтраке.

6 февраля Никол Пашинян встретился с представителями американского фонда стратегических исследований Heritage. Как сообщили в его пресс-службе, в ходе обсуждения была акцентирована необходимость усиления сотрудничества в таких областях, как экономика, энергетика, инвестиции, образование, здравоохранение и другие сферы.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Пашинян выдвинул инициативу об изменении порядка куплетов в гимне государства, чтобы он завершался словами о славе Армении, а не наоборот.