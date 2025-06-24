Пашинян рассказал о попытке госпереворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота, подготовленного, по его словам, «группой мошенников». Об этом пишет РБК со ссылкой на соцсети политика и исследование издания Civic.

В личном блоге Никол Пашинян опубликовал ссылку на расследование издания, где представлен семистраничный документ под названием «Стратегия переворота». Согласно материалам, заговорщики планировали начать действия 23 июля с целью свержения действующей власти.

Среди фигурантов документа — бывшие президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, лидер протестного движения Баграт Галстанян, миллиардер Самвел Карапетян. Фигурируют и некоторые российские компании.

«Этот процесс войдет в историю как „неудавшийся государственный переворот мошенников“», — заявил политик.

Напомним, что на фоне территориальных уступок Азербайджану произошли протесты в Армении. Особую роль в оппозиционном движении играла Армянская апостольская церковь, чей лидер Гарегин II вступил в открытую конфронтацию с Пашиняном. Недавно также разразился скандал вокруг задержания бизнесмена Карапетяна, обвиненного в призывах к захвату власти. Его защита намерена обратиться в ЕСПЧ, утверждая о политической подоплеке дела.

Ранее сообщалось, что Армянская церковь обвинила Пашиняна в репрессиях после ареста бизнесмена Карапетяна.