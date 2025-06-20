Армянская церковь обвинила Пашиняна в репрессиях после ареста бизнесмена Карапетяна

Официальный представитель Российской епархии Армянской апостольской церкви Левон Муканян в беседе с RT назвал арест бизнесмена Самвела Карапетяна в Ереване политическими репрессиями.

В интервью каналу с священнослужитель заявил, что действия властей Армении противоречат декларируемым принципам свободы слова. Он напомнил, что в 2018 году премьер Никол Пашинян обещал защищать права граждан, но сейчас, по словам Муканяна, политик делает прямо противоположное.

«В любом нормальном обществе, в мозгу любого нормального человека не укладывается эта ситуация. Самвел Карапетян всего лишь сказал, что он с армянским народом и Армянской церковью. И за это моментально начались репрессии. Без каких-либо оснований задержали гражданина России. Бизнесмена, видного благотворителя и мецената, сына армянского народа и прихожанина Армянской церкви. И мы видим, что это публичная показательная мера», — отметил Муканян.

Инцидент сопровождался кадровыми перестановками — был уволен глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян. Муканян расценил и это как свидетельство непродуманных действий властей.

Ранее сообщалось, что в Армении возбудили уголовное дело против Карапетяна.