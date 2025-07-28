Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял второй отпуск за последний месяц. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой кабинета министров республики.

На этот раз отдых Пашиняна продлится с 28 июля по 15 августа включительно. Ранее, с 18 по 23 июля, премьер уже находился в отпуске. Сразу же после выхода из него он провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, где подтвердил заинтересованность Еревана в продолжении работы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

В июне Пашинян заявлял, что Армения стоит перед сложным выбором между углублением интеграции с ЕАЭС и сближением с Европейским союзом (ЕС). До принятия окончательного решения страна продолжит проводить демократические реформы по стандартам ЕС.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предупредила Армению о последствиях власти премьер-министра Никола Пашиняна.