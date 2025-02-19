Варданян сообщил о начале голодовки в тюрьме

Экс-лидер армян Карабаха Рубен Варданян, которого азербайджанские силовики задержали в 2023 году, объявил голодовку. Как сообщило РИА Новости, эта информация появилась в его телеграм-канале.

По сведения СМИ Азербайджана, Варданяна обвиняют в наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме и его финансировании, а также совершении других преступлений, регламентированных азербайджанским уголовным кодексом.

В заявлении бывшего лидера армян Карабаха отмечается, что голодовка объявлена по причине «судебного фарса». Со слов Варданяна, подобным образом он решил ответить на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. Происходящие в зале суда события спикер призвал считать политическим шоу, на котором демонстративно не учитывают его права на справедливое расследование.

Ранее стало известно, что Армения подала в суд на Азербайджан, обвинив в расовой дискриминации.