Пашинян заявил о готовности Армении подписать мирный договор с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что предварительная подготовка договоренностей о мире с Азербайджаном завершена: Республика готова подписать соглашение. Об этом политик заявил в ходе саммита СНГ в Москве.

Армения рассмотрела условия и включила их в мирный договор со своей стороны. В первую очередь это вопрос об обоюдном признании территориальной целостности стран. Азербайджан и Армения должны будут подтвердить отсутствие претензий по землям. Также стороны должны придерживаться принципа именно мирного пути: без применения военной силы любого характера.

«Формулировки всех этих вопросов уже согласованы сторонами в проекте договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армении и Азербайджанской Республикой, и мы готовы подписать этот документ уже в этом месяце, и это наша официальная позиция», — заявил Пашинян на полях саммита.

Армения собирается предложить договор, который предварительно согласован. Пашинян подчеркнул, что соглашение еще не конец: всегда останутся принципиальные вопросы, которые еще лишь предстоит рассмотреть и найти компромисс.

Ранее сообщалось, что Пашинян прибыл в Москву и устроил себе велопробег.