Пашинян заявил об угрозе начала войны с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил об угрозе начала войны с Азербайджаном в конце недели. Слова армянского премьера приводит «Sputnik Армения».

Пашинян считает, что военные действия могут произойти на участке от села Баганис до Беркабера в Тавушской области. Он предупредил об этом жителей села Воскепар региона во время встречи с ними.

«И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: «Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали», — сказал Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что Ереван не должен допустить развязывания конфликта с Баку. Он отметил, что на данный момент присутствует реальная возможность начать процесс делимитации и демаркации границы между двумя государствами.

Власти Азербайджана требуют освободить села в Тавушской области. Как отметил Пашинян, эти населенные пункты никогда не составляли суверенную часть территории государства. Премьер-министр подчеркивал, что Ереван никогда не передаст эти земли Баку. Он предложил зафиксировать области и четко сформулировать тезис о том, почему Азербайджан считает эти территории своими.

Отношения между Арменией и Азербайджаном накалились после обострения ситуации в Нагорном Карабахе, население в котором многие годы было преимущественно армянским. Баку считает, что регион является исторической землей государства.

В 2023-м году Баку ввел на территорию Карабаха своих военных. Там началась «операция», итогом которой стало признание со стороны Еревана региона частью Азербайджана. Де-факто Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Ранее мы сообщали, что карты «Мир» с 30 марта перестанут работать в банках Армении.