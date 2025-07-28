Пассажиры обезвредили мужчину, угрожавшего взорвать самолет из-за Трампа

В Великобритании на борту самолета авиакомпании EasyJet 41-летний гражданин Индии, проживающий в стране в статусе беженца, начал угрожать взрывом из-за недовольства политикой президента США Дональда Трампа, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе из Лондона в Глазго. Мужчина кричал «Аллаху акбар», требовал остановить самолет и заявлял, что на борту находится бомба.

Пассажиры оперативно отреагировали на происшествие — дебошира повалили на пол и обезвредили. Бортпроводники проверили его багаж, но ничего подозрительного не обнаружили.

Самолет благополучно долетел до Глазго, где полиция задержала нарушителя. Сейчас видеозаписи с борта изучают специалисты по борьбе с терроризмом.

Инцидент произошел в тот момент, когда Трамп находился в Шотландии с визитом. С 27 по 29 июля он планирует встретиться с главой Европейской комиссии (ЕК_ Урсулой фон дер Ляйен для подписания торгового соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил вероятность заключения торговой сделки с Китаем.