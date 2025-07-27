Трамп оценил вероятность заключения торговой сделки с Китаем

США близки к тому, чтобы подписать торговую сделку с Китаем. Вероятность успешного заключения договора составляет 50%, так считает президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привела газета The Economic Times.

По мнению американского лидера, на подписание договора с Пекином о торговле ровно столько же шансов, сколько и на провал. Он подчеркнул, что самым главным камнем преткновения на пути к консенсусу является вопрос справедливости.

«По сути, мы уже достигли определенной договоренности с Китаем, но посмотрим, как все будет развиваться дальше», — указал он.

Ранее Дональд Трамп заявил о возможных новых санкциях против России в ближайшее время. По его словам, США рассматривают возможность введения вторичных рестрикций против РФ менее чем через 50 дней. Они могут затронуть не только российские структуры, но и иностранные компании, ведущие бизнес с Россией. Под ограничения потенциально могут попасть банковские операции, поставки высокотехнологичного оборудования и инвестиционные проекты.