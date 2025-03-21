Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл наградил главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова в честь его 75-летнего юбилея орденом благоверного великого князя Александра Невского I степени. Сообщение об этом появилось на сайте Русской православной церкви.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил Лаврова награды от церкви за его вклад в развитие отношений между государством и церковью.

«Желаю вам неоскудевающих сил, щедрой помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу Отечества», — указал патриарх.

Он добавил, что Лавров отличается высоким профессионализмом, жаждой справедливости и правды, а также своим умением добиваться тех целей, которые перед ним поставлены.

Ранее сообщалось, что указом Путина Лавров награждается орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В качестве основания для награждения названы выдающиеся заслуги перед Отечеством, а также большой вклад в выработку и реализацию внешнеполитического курса РФ.