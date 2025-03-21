Путин подписал указ о награждении Лаврова орденом Андрея Первозванного

Путин подписал указ, по которому Лавров награждается орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Его приурочили к 75-летию министра. В качестве основания для награждения названы выдающиеся заслуги перед Отечеством, а также большой вклад в выработку и реализацию внешнеполитического курса РФ.

Лаврова с его 75-летием уже поздравил белорусский президент Лукашенко. Глава РБ назвал министра опытнейшим дипломатом, профессионалом и патриотом своей родины. Лукашенко также пожелал главе российского МИД доброго здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в честь юбилея Лаврова ряд знаменитостей прочитали написанное им стихотворение «Посольский приказ». В чтении приняли участие такие известные люди, как телеведущая Тина Канделаки, пианист Денис Мацуев, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, и многие другие деятели культуры и искусства.