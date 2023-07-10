Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста. По его словам, так считают многие люди, в том числе и граждане других государств.

В понедельник, 10 июля, патриарх совершил чин малого освящения храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Он расположен на Оборонном острове Валаамского архипелага. Слова патриарха Московского приводит пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

«Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (см. 2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир», – сказал он.

Патриарх Кирилл 8 и 9 июля был в Санкт-Петербурге, где освятил храм в честь Петра и Февронии Муромских. Там же он провел богослужение в Иоанновском монастыре.

С 10 по 11 июля патриарх всея Руси посетит Спасо-Преображенский Валаамский монастырь.

Согласно Второму посланию к Фессалоникийцам в книге Нового Завета, антихристом считается имеющий злую сущность противник Иисуса Христа, который выдает себя за Мессию.

В марте патриарх Кирилл в проповеди заявил, что Россия отстаивает национальные духовные ценности в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, российские военнослужащие действуют там в согласии со своей совестью, показывая множество приемов жертвования.

Ранее мы сообщали о том, что Белорусская православная церковь (БПЦ) пригласила изгнанных из Киево-Печерской лавры священников в церкви республики. Также в БПЦ призвали прекратить преследование священнослужителей, которое обострилось на Украине с 2022 года.