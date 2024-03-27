Патриарх Кирилл заявил о попытках столкнуть представителей двух религий в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что «враги» пытаются столкнуть представителей двух религий в России. Об этом он сообщил на внеочередном съезде Всемирного русского народного собора, затрагивая тему теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает ТАСС.

По его словам, «недруги» пытаются столкнуть две традиционные религии. Патриарх отметил, что такие попытки обречены, поскольку в России православные и мусульмане едины.

«Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора», — сказал патриарх всея Руси.

Трагедия в Красногорске произошла 22 марта. В этот день в «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные и начали безжалостно расстреливать людей. Шокирующие кадры распространились в СМИ и соцсетях.

Террористы ворвались в концертный зал, где продолжили стрелять по безоружным. Вскоре они подожгли помещение и скрылись. Пожар охватил весь концертный зал. Помещение полностью выгорело, а крыша обрушилась.

После теракта патриарх Кирилл поручил духовенству Московской епархии обеспечить повышенный уровень безопасности храмов, особенно во время праздничных богослужений с многочисленными верующими.

На данный момент известно, что число погибших в «Крокусе» увеличилось до 140 человек.

Ранее мы сообщали, что замеченный в «Крокус Сити Холле» «сотрудник ФСБ» оказался строителем. В интернете появилась информация, что мужчина является представителем спецслужб, который курировал совершение теракта.