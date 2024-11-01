Патрушев: НАТО планирует изменить правила прохождения через черноморские проливы

«США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре; по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — указал представитель Кремля.