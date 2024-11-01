Патрушев: НАТО планирует изменить правила прохождения через черноморские проливы
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Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, заявил, что США и их союзники планируют использовать внутренние водные пути Европы для военных целей, что обеспечит им доступ к Черному морю. Это заявление было сделано на совещании, посвященном судостроению в Крыму, передает ТАСС.
«США и их союзники по блоку НАТО всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане. Вынашивают планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре; по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», — указал представитель Кремля.
Патрушев также подчеркнул, что ослабление позиций России в Черноморском регионе является частью стратегии недружественных западных стран, направленной на нанесение стратегического удара по стране.
Ранее сообщалось, что Великобритания использует вопрос защиты зернового коридора как оправдание для скрытой поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Черное море.