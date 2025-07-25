Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о попытках Лондона сорвать российско-американские переговоры с помощью военной провокации в Балтийском море. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

В июне Служба внешней разведки (СВР) России сообщала, что Великобритания совместно с Украиной разрабатывает несколько сценариев антироссийских действий, включая инсценировку торпедной атаки на корабль ВМС США и демонстративный вылов якорных мин российского производства в балтийских водах.

«В настоящее время речь идет о попытке Англии столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы в попытке сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Вашингтон продолжать полномасштабную военную помощь киевскому режиму», — отметил Патрушев.

Эти провокации направлены на эскалацию напряженности в регионе и подрыв диалога между Москвой и Вашингтоном. Особую опасность представляет возможная имитация атаки на американское судно, которая может быть использована для оправдания новых санкций или даже военного ответа против России.

В Кремле расценивают такие действия как сознательную попытку Запада сорвать процесс нормализации отношений между ядерными державами.

Ранее сообщалось, что США вернули ядерное оружие Британии впервые за 17 лет.