Впервые за 17 лет США вернули ядерное оружие в Британию

США впервые за 17 лет разместили тактическое ядерное оружие на территории Великобритании — несколько бомб B61-12 доставлены на базу Лейкенхит в графстве Саффолк. Об этом сообщает ТАСС.

Американские тактические термоядерные авиабомбы B61-12, способные поражать укрепленные подземные объекты, появились на британской авиабазе Лейкенхит. Последний раз ядерное оружие США хранилось здесь до 2008 года, после чего было вывезено.

Новое хранилище построили специально для этих бомб, которые доставили с авиабазы Киртланд в Нью-Мексико. Это решение является серьезным изменением в стратегии НАТО — Альянс усиливает ядерное сдерживание на фоне обострения отношений с Россией.

Параллельно Лондон сообщил о планах заказать у США 12 истребителей F-35A, способных нести B61-12. Первые самолеты поступят на вооружение к концу десятилетия. В России эти шаги расценивают как возвращение к временам холодной войны. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон искусственно создает образ угрозы, чтобы оправдать милитаризацию.

База Лейкенхит исторически использовалась для хранения ядерного оружия с 1949 года. Сейчас британский ядерный арсенал базируется на подлодках с ракетами Trident, но размещение американских бомб указывает на более жесткую позицию альянса в Европе.

Ранее стало известно, что Иран готовится к переговорам с Европой по ядерной программе на фоне угроз Трампа.