Отстранение России от Черного моря всегда было одной из основных целей коллективного Запада, и в нынешних обстоятельствах ситуация не изменилась. Такое мнение выразил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев во время встречи с командованием Военно-морского флота и Черноморского флота в ходе его рабочей поездки в Крым, передал ТАСС.

Он отметил, что исторические данные подтверждают, что целью англосаксонской политики всегда было устранение России с черноморских побережий.

«Сегодня коллективный Запад во главе с США вынашивает планы по установлению в Черном море и по его периметру собственного долгосрочного присутствия в ущерб законным интересам нашей страны», — подчеркнул представитель Кремля.

Патрушев акцентировал внимание на том, что сейчас крайне важно не только определить современные тактико-технические характеристики кораблей и их вооружение, но также добиться эффективного баланса сил, необходимых для формирования боевой мощи флота и его поддержки. Это позволит защитить национальные интересы России, увеличить универсальность ВМФ и расширить круг решаемых задач.

Ранее Патрушев заявлял, что НАТО планирует изменить правила прохождения через черноморские проливы, вынашивая планы: по расширению военно-морского присутствия в Черном море; по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтре.