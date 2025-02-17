Запад ожидает раскол на три части, и основанием для разделения станет отношение к украинскому конфликту. Такое мнение высказал Николай Патрушев, помощник президента РФ и постоянный член Совета Безопасности. Его точку зрения привели «Аргументы и Факты».

По мнению помощника российского лидера, Мюнхенская конференция уже показала раскол среди западных государств. Точки зрения на конфликт на Украине начинают отличаться все больше и больше у различных политиков, поэтому на Западе выработают разную политику по отношению к Украине и России.

«В обозримом будущем одна группа стран солидаризируется с киевским неонацизмом и будет до изнеможения помогать Киеву, другая — займет нейтралитет, а третья — создаст коалицию по борьбе с неонацистской и милитаристской идеологией», — указал он.

К третьей группировке государств Патрушев отнес те страны, которые входят в ШОС и БРИКС. Их пытались перетянуть на другую сторону во время конференции в Мюнхене, но все такие действия ожидал провал.

Ранее Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу российских судов в акватории Балтийского моря. Он считает, что такие действия координируются англосаксами и нацелены на блокаду России, из-за чего создаются небезопасные условия в вопросе морских перевозок.