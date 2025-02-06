Патрушев заявил о попытках НАТО парализовать работу кораблей РФ в Балтийском море

НАТО предпринимает усилия, направленные на парализацию работы российских портов в Ленинградской и Калининградской областях. В этом уверен помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Патрушев отметил, что такие действия координируются англосаксами и нацелены на блокаду России, из-за чего создаются небезопасные условия в вопросе морских перевозок.

«В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике», — подчеркнул Патрушев.

23 декабря грузовое судно «Урса Майор», следовавшее из Санкт-Петербурга во Владивосток, потерпело крушение в водах Средиземного моря. Оно затонуло в 67 милях от испанского побережья и в 45 милях от Алжира.

Из 16 членов экипажа 14 удалось спасти, двое — считаются пропавшими без вести. В Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что причиной затопления стал взрыв в машинном отделении. В компании «Оборонлогистика» отметили, что причиной крушения мог стать террористический акт.

В январе НАТО анонсировала миссию «Балтийский часовой», целью которой является повышение ситуационной осведомленности в регионе. В рамках этой миссии в Балтийское море прибыли боевые корабли из Германии, Нидерландов и Швеции.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что диверсии на Балтике могло осуществить НАТО с целью наращивания военных сил вблизи морских границ России.