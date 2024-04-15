Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля

Отмечается, что стороны затронули вопрос обострения ситуации на Ближнем Востоке. Патрушев в ходе общения с израильским коллегой отметил, что всем странам, которых данная ситуация затрагивает, необходимо проявить сдержанность для недопущения дальнейшей эскалации.

«Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении аппарата Совбеза РФ.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось в октябре 2023-го года. 7 октября палестинское движение ХАМАС, которому принадлежит власть в секторе Газа, выпустило по территории еврейского государства от 2,5 до 5 тысяч ракет. Кроме того, боевики группировки вторглись в южную часть Израиля, откуда в заложники забрали более 100 человек.

С конца марта обострилась ситуация между Ираном и Израилем на фоне операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе. В ночь на 14 апреля корпус стражей исламской революции Ирана, считающиеся элитными подразделениями ВС, сообщили о нанесении удара по Израилю. Это стало ответом на удар со стороны ЦАХАЛ, в результате чего было разрушено иранское консульство в Сирии.

Ранее мы сообщали, что президент Израиля Ицхак Герцог назвал иранскую атаку «объявлением войны», пригрозив неминуемым ответом.