Патрушев рассказал о целях Запада в украинском конфликте

Запад заинтересован в том, что украинский конфликт длился как можно дольше. Такое заявление сделал Николай Патрушев, помощник президента России. Его слова привела «Российская газета».

По мнению помощника российского лидера, западные страны не заинтересованы в запуске мирных переговоров. Военно-промышленный комплекс этих государств, в первую очередь США, делает немалые деньги на производстве вооружений. Украине передаются устаревшие системы и комплексы оружия, а в странах НАТО армии вооружают современной техникой.

«Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев», — указал он.

Патрушев считает, что ни Соединенные Штаты, ни Европа не откажутся упустить свою прибыль.

Ранее Патрушев допустил, что в скором времени Украина перестанет существовать как государство. Русофобия в данный момент уничтожает украинские города, которые ранее процветали. Переговоры по завершению конфликта, по его мнению, должны проводить РФ и США, причем без привлечения других западных стран.