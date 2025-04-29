Он подчеркнул, что Россия уважает право народов на самоопределение, что подтверждается опытом присоединения Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Так он ответил на вопрос о возможных претензиях России на украинские порты и планах их обсуждения в рамках мирного урегулирования.

Патрушев заявил, что будущее регионов Украины, включая причерноморские области, должно определяться их жителями самостоятельно. Он выразил сомнение в том, что они хотят связывать свою судьбу с неонацизмом, и убежден, что они не желают беспрекословно подчиняться нелегитимной киевской власти.

Глава Морской коллегии напомнил, что Одесса была основана российской императрицей Екатериной II. На протяжении более двухсот лет с момента основания город играл роль российского форпоста на Черном море и занимал лидирующие позиции в стране по численности населения и экономическому развитию.

Ранее военный эксперт Климов пояснил необходимость взятия Одессы российской армией.