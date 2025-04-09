Военный эксперт Климов пояснил необходимость взятия Одессы российской армией
Военэксперт Климов: Одесса и Николаев должны перейти под контроль России
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По словам военного эксперта Максима Климова, украинские портовые города Одесса и Николаев должны перейти под контроль РФ. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он добавил, что в противном случае даже после завершения украинского конфликта станет сохраняться вероятность возобновления военных действий на условиях, которые намного хуже, чем сегодня.
По мнению эксперта, при этом говорить о взятии Одессы в ближайшее время не приходится, поэтому не стоит не тешить себя фантазиями о штурме.
Ранее депутат Соболев рассказал, сможет ли российская армия взять Одессу.