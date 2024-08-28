Павла Дурова доставили в парижский суд

Ранее стало известно, что из Национального бюро по борьбе с мошенничеством, где держали арестованного Дурова, выехали две машины с проблесковыми маячками.

Французские власти подозревают Павла Дурова в «соучастии» в 12 преступлениях, которые могли совершаться посредством созданного им мессенджера. Дуров принципиально отказался давать информацию о пользователях Telegram.

В российском посольстве во Франции сообщили, что Дуров, имеющий гражданство нескольких стран, не стал обращаться за помощью в диппредставительство РФ.