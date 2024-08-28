Посольство РФ во Франции: Павел Дуров не обращался за помощью

Арестованный российский программист Павел Дуров, его адвокаты и представители не обращались за помощью в посольство России во Франции. Об этом «Газете.ру» сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Дипломаты не в курсе, нужно ли вмешиваться в ситуацию с Павлом Дуровым. Технически у программиста есть французское гражданство, а также паспорт жителя ОАЭ. По закону миллиардера могут удерживать, если на это есть основания.

Тем не менее, несмотря на арест и всю историю, Дуров или его адвокаты не обращались за помощью в посольство РФ в Париже.

Напомним, что о задержании Дурова стало известно 24 августа. Он прибыл в столицу Франции из Азербайджана и был задержан при выходе из самолета. Дело может быть связано с кибер- и финансовыми преступлениями в Telegram, которые совершало неизвестное лицо. На время следствия программист арестован.

Ранее сообщалось, что загадочная спутница Дурова оказалась «Белоснежкой» из московского Чертаново.