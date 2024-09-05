Политолог Павлив: отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США

Отставки в правительстве Украины объясняются ультиматумом США, адресованным президенту Владимиру Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку. Об этом заявил политолог и политтехнолог Михаил Павлив, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на 360.ru.

По словам Павлива, год назад США потребовали от Зеленского и Ермака провести смену значительной части сотрудников украинского правительства. Как уточнил Павлив, Вашингтон передал список из 600 человек.

«И весь год по большому счету Ермак с Зеленским занимались тем, что играли в «тянитолкай»: то обещая, что вот-вот проведут эти отставки, то находя отговорки», — объяснил Павлив.

Эксперт отметил, что во время последнего визита Ермака в США ему угрожали введением персональных санкций и уголовным преследованием. Это заставило руководителя Офиса президента Украины уступить.

4 сентября Верховная Рада уволила министра стратегических отраслей промышленности Александра Камышина и министра юстиции Дениса Малюську.

Также были приняты отставки министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца и вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

А 5 сентября стало известно об увольнении министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В этот же день Верховная Рада проголосовала за отставку министра реинтеграции Ирины Верещук.

Ранее сообщалось, что Рада утвердила отставку главы МИД Украины Кулебы.