Пекин представляет серьезную и разноплановую угрозу госинтересам Вашингтона

Американские конгрессмены готовятся к новой волне законодательных инициатив, которые направлены на противодействие КНР. Так, члены Республиканской партии США считают, что Пекин представляет серьезную многогранную угрозу государственным интересам Штатов. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Уточняется, что спектр законопроектов широк, к главным инициативам относится запрет на поставки электромобилей и беспилотников, ограничение китайского влияния в области биотехнологий, борьба с кражей интеллектуальной собственности.

Отмечается, что это инициатива привела к критике со стороны демократов и правозащитных групп, они считают, что она усиливает напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином накануне выборов.

Тем не менее администрация нынешнего американского лидера старается сохранять диалог с КНР: так, американский Минфин планирует поездку в Китай.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может перестать существовать, если не решит свои экономические проблемы.