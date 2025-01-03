Пекин предупредил Тайвань об опасности сепаратизма

Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, сообщает РИА Новости.

Пекин призвал Тайвань отказаться от идеи независимости и напомнил ему, что Тайвань никогда не был страной и не сможет ею стать.

Идеи главы тайваньской администрации Лай Циндэ он называл «абсурдом».

Так называемая «новая теория двух государств» Лай Циндэ представляет собой его упрямую сепаратистскую позицию о «независимости Тайваня», пояснил Ханьхуэй. Однако данная теория противоречит концепции единого Китая, отметил он.

«В мире существует только один Китай, Тайвань всегда был частью китайской территории», — подчеркнул Чжан Ханьхуэй.

Посол также обратился к властям США с призывом прекратить разыгрывать «тайваньскую карту» и дестабилизировать регион, так как в случае столкновения с Китаем Вашингтон ждет поражение.

Ранее посол Моргулов заявил, что в 2025 году РФ и КНР ожидает «двойное сдерживание» со стороны Запада.