Пекин разрешил поставки Boeing после успешных переговоров с США

Издание Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники, сообщило , что Пекин отменил эмбарго на поставки самолетов Boeing после обсуждений с Вашингтоном.

Как сообщает издание, Китай прекратил действие месячного запрета на поставку самолетов Boeing Co авиакомпаниям после успешного завершения торговых переговоров с Соединенными Штатами, в результате которых обе стороны временно сократили таможенные пошлины. По информации агентства, компаниям разрешено самостоятельно определять условия и сроки транспортировки.

Boeing оказался в эпицентре торговой конфронтации между США и Китаем, которая началась с введения импортных тарифов администрацией Дональда Трампа. В середине апреля, по данным Bloomberg, китайские власти распорядились, чтобы местные авиакомпании прекратили импорт самолетов данного производителя.

На прошедших выходных в Швейцарии состоялись переговоры высокого уровня между США и Китаем по торгово-экономическим вопросам. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения, договорившись об отмене дополнительных тарифов в размере 115%.

В соответствии с договоренностями, Вашингтон снизит тарифы на китайские товары с 145 до 30%, а Пекин на американские товары — с 125 до 10%. Новый торговый режим вступит в силу 14 мая и будет действовать в течение 90 дней.