США и Китай пришли к соглашению по торговой войне

США и Китай договорились о существенном временном снижении взаимных тарифов сроком на 90 дней, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов Соединенных Штатов Скотта Бессента и министра торговли КНР Ли Ченьяна.

Отмечается, что в рамках соглашения США согласились существенно снизить тарифы на китайские товары с 145% до 30%. Китай в свою очередь снизит тарифы на американскую продукцию с 125% до 10%.

В совместном с Бессентом и Ченьяном заявлении также отмечается, что стороны договорились о создании механизма для продолжения диалога по экономическим и торговым вопросам после окончания временного девяностодневного периода.

«Ни одна из сторон не хочет разрыва отношений, <...> мы действительно хотим торговли. Мы хотим более сбалансированной торговли. Я думаю, что обе стороны стремятся к достижению этой цели», — отметил Бессент.

Причиной торговой напряженности между США и КНР стала серия тарифных мер, введенных президентом США Дональдом Трампом в начале апреле на китайский импорт.

Пекин, реагируя на такое решение Вашингтона отмечал, что не стремится к продолжению торговой войны, но готов защищать свои интересы и принимать ответные меры.

Ранее президент США Дональд Трамп не исключил, что может попросить Китай о помощи по урегулированию конфликта на Украине.