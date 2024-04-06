Выступающий против поставок любых видов вооружений Украине спикер парламента Словакии Петер Пеллегрини выходит победителем в президентской гонке по результатам второго тура, прошедшего сегодня в субботу, 6 апреля.

По итогам обработки первых данных, предоставленных в соцсетях словацким управлением статистики, Пеллегрини набирает 70,51% голосов. Его соперник и ярый поборник военной поддержки Киева Иван Корчок заручился поддержкой 29,48% голосовавших.

«Пеллегрини - 70,51%, Корчок - 29,48%», — следует из первых данных после обработки 3,28% бюллетеней.

Примечательно, что, согласно ранее публиковавшимся данным exit poll на выборах президента в Словакии победил Корчок, набрав 51,1% голосов избирателей.

Ранее турецкий аналитик Энгин Озер заявил, что оппозиция Турции воспользуется поражением правящей партии на муниципальных выборах.