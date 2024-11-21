Пентагон объявил о приведении в полную боеготовность ядерных сил США

Силы стратегического сдерживания Соединенных Штатов Америки приведены и находятся в полной боевой готовности, заявил в ходе выступления в Вашингтоне в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) представитель Минобороны США, контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Представитель стратегического командования Пентагона пояснил, что приведение сил ядерного сдерживания США в полную боеготовность плановое и связано, среди прочего, с приходом на пост главы Белого дома победившего на президентских выборах республиканца Дональда Трампа.

«Силы находятся в состоянии готовности для исполнения приказов командиров, подводные лодки продолжают выходить на воду, межконтинентальные баллистические ракеты продолжают оставаться наготове, бомбардировщики продолжают проводить техническое обслуживание. Поэтому ядерные силы готовы», — сообщил Бьюкенен, его цитирует РИА Новости.

Ранее контр-адмирал Бьюкенен подчеркнул, что Вашингтону нужно для предотвращения ядерной войны вести диалог с Россией, Китаем и Северной Кореей.

17 ноября стало известно, что глава Белого дома Джо Байден впервые дал разрешение Украине использовать имеющиеся у нее западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. Об этом со ссылкой на сразу несколько источников в администрации США написала газета The New York Times. Отмечается, что данное решение связано с «необходимостью усиления обороны украинских военных» из-за якобы присутствия в Курской области военнослужащих Северной Кореи.

Оценивая перспективы такого выпада со стороны США, американский бизнесмен Илон Маск выразил опасения, что Москва не оставит без зеркального ответа разрешение Белого дома наносить удары ракетами ATACMS вглубь российской территории.

В минувшем сентябре в интервью ВГТРК российский лидер дал четко понять: санкционирование Западом ударов ВСУ вглубь российской территории оружием будет расцениваться Москвой как прямое участие НАТО в украинском конфликте.