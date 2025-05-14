Пентагон допустил прямое столкновение России и США
Американский генерал Гийо заявил об угрозе столкновения Москвы и Вашингтона
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Пентагон не исключает вероятность прямого военного столкновения между США и Россией в случае эскалации конфликта. Такое заявление сделал глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.
Он отметил, что украинский кризис сохраняет потенциал для развития сценариев, способных спровоцировать прямое вооруженное столкновение с ВС США.
Вместе с тем, добавил Гийо, кризис на Ближнем Востоке создает риски военного противостояния с Ираном и поддерживаемыми им вооруженными группировками.
Ранее сообщалось о том, что главу Пентагона обвинили в приостановке отгрузки оружия Украине без уведомления Трампа.