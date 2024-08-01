Пентагон: Иран намерен напасть на Израиль в течение ближайших 72 часов

Иран вместе со своими ближневосточными партнерами всерьез готовятся развязать полномасштабное вторжение в Израиль, заявили в Минобороны США. Ожидается, что это может произойти в ближайшие трое суток, пишет со ссылкой на Пентагон Financial Times.

Глава ХАМАС Исмаил Хания погиб накануне из-за ракетного удара в Тегеране. Смерть лидера подтвердили в политбюро. В связи с этим Иран запросил проведение внеочередного заседания Совбеза ООН. Данную инициативу поддержал Китай, Алжир и Россия. А верховный иранский лидер заявил, что будет осуществлен прямой удар по Израилю, что является виновником гибели Хании.

«Сейчас действует 72-часовой решающий график, в течение которого мы ожидаем, что Иран и его доверенные лица начнут полномасштабное нападение на Израиль», — заявил Пентагон.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, официальный Тегеран уже проинформировал страны Ближнего Востока о серьезности своих намерений напасть на Израиль за убийство Исмаила Хании.

«ЕС и США провели срочные переговоры, чтобы не допустить войны на Ближнем Востоке из-за убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании», — пишет издание.

Ранее в Иране назвали США соучастниками в убийстве главы политбюро ХАМАС. Этот инцидент нарушает Устав ООН и международное право, как отметили дипломаты.