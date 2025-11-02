Пентагон на старте: Хегсет подтвердил подготовку к действиям против Нигерии

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что американское военное ведомство приступило к подготовке возможных действий в отношении Нигерии. Это следует из его заявления в соцсети X, сделанного после соответствующего распоряжения президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости .

В своем посте Хегсет резко осудил убийства христиан в Нигерии, подчеркнув: такие преступления должны быть немедленно прекращены.

«Министерство войны готовится к действию», — написал он, сопроводив сообщение скриншотом публикации Трампа о готовности принять меры в отношении африканской страны.

Хегсет также предупредил нигерийские власти: либо правительство страны обеспечит защиту христианского населения, либо США предпримут действия против исламистских боевиков, которых он назвал виновными в «жутких зверствах».

Ранее сообщалось, что назван продукт, который разрушает суставы.