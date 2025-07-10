Пентагон начал игнорировать звонки с Украины с 1 июля

Украинские власти с 1 июля пытаются безуспешно связаться с Пентагоном, пишет газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, глава Министерства обороны США Пит Хегсет полностью игнорирует попытки Киева организовать телефонный звонок. В частности, ни один из звонков украинского министра обороны Рустема Умерова Хегсет не захотел принимать.

По данным источников, причиной такого отношения Пентагона к Киеву стала элементарная занятость руководства и внутренняя перестановка в американском оборонном ведомстве.

Отмечается, что связаться с Пентагоном украинские власти хотели для того, чтобы прояснить ситуацию с прекращениями поставок оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО). Решение об этом было объявлено в начале июля.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что не имеет представления о том, кто отдал приказ прекратить осуществлять поставки оружия и боеприпасов на украинскую территорию.

По данным агентства Reuters, Вашингтон уже подтвердил возобновление поставок. Речь идет о 155-миллиметровых снарядах и ракетах, однако число переданных Киеву боеприпасов и сроки их доставки пока не раскрываются.

Ранее агентство Associated Press (АР) сообщило, что президент США Дональд Трамп удивился приостановке помощи Украине.