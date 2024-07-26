Пентагон обеспокоен совместным полетом российских и китайских бомбардировщиков у берегов Аляски

Глава американского военного ведомства Ллойд Остин заявил, что Пентагон обеспокоен отношениями России и Китая после совместного пролета их бомбардировщиков вблизи Аляски, сообщает Газета.ru со ссылкой на Associated Press.

Шеф Пентагона подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина вызывают постоянное беспокойство в США, которое усилилось после совместного полета российских и китайских бомбардировщиков в пределах опознавательных зон системы противовоздушной безопасности Аляски.

Ранее сообщалось, что американские ПВО засекли пролет российских самолетов Ту-95 и китайских Н-6 и перехватили их, хотя воздушное пространство США не было нарушено.