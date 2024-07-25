У Аляски засекли пролет российских и китайских бомбардировщиков

Вчера, 24 июля, американская ПВО засекла военную авиацию РФ и КНР. Она совершала полеты в нейтральном воздушном пространстве рядом с Аляской. Свое заявление американское командование по этому поводу сделало в соцсети Х.

По утверждению Североамериканского командования силами противовоздушной обороны, им удалось не только засечь самолеты, но и совершить их перехват в воздухе.

«Двадцать четвертого июля 2024 года NORAD обнаружило, отследило и перехватило два российских самолета Ту-95 и два китайских военных самолета H-6», - указали американские военные.

При этом они признались, что суверенное воздушное пространство США либо Канады не было нарушено. Самолеты России и Китая не покидали нейтральную зону.

Ранее сообщалось, что российской ПВО была пресечена попытка американских бомбардировщиков пересечь границу РФ в районе Баренцева моря. Для их перехвата в воздух поднимали истребители МиГ-29 и МиГ-31.